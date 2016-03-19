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    Семшов: «Урал» держит в подсознании мысль о Лиге Европы»

    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Терек» и «Урал». Напомним, встреча состоится сегодня в Грозном и начнется в 17:00.

    «После удачных игр с московскими командами «Терек» будет принимать «Урал» дома. Грозненцы сейчас достаточно хорошо себя чувствуют, находятся в игровом ритме и будут стремиться только к победе. Хотя «Урал» – сложная команда, со своим стержнем, у нее тоже есть шанс попасть в Лигу Европы. Думаю, в подсознании они это держат. Понятно, что «Терек» у себя дома будет иметь преимущество в виде болельщиков, плюс у них есть опытный тренер, который настроит их на матч должным образом.

    Что касается «Урала», они находятся в середине турнирной таблицы и здесь все по делу, по игре они неплохо смотрелись даже в тех встречах, в которых уступали», – отметил Семшов.

    Источник: Eurofootball

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    19.03.2016 16:02
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