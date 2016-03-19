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    Маурисио: «Зенит» пока не предлагал продлить контракт»

    Полузащитник петербургского «Зенита» Маурисио сказал, что он дважды рисковал во время перехода в стан сине-бело-голубых.

    – Вы подписали контракт с «Зенитом» всего на полгода. Рискованный шаг…

    – Рисковал дважды. В первый раз, когда у меня закончился контракт с «Тереком». Многие не понимали, почему я сразу не заключил соглашение с другим клубом. Было много предложений, но я не хотел идти в эти команды. Зато, когда на меня вышел «Зенит», согласился сразу. Это большой клуб, здесь много легионеров и россиян, которых я хорошо знаю. Еще и город красивый. Контракт на полгода – не очень удобно, но это не беда. Буду изо всех сил биться за команду и за себя, стараться побеждать в каждом матче.

    – Уже начали переговоры с «Зенитом» о продлении соглашения?

    – Пока еще нет.

    Бразилец в «Зените» в чемпионате России провел один матч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 09:09
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 марта 2016, 09:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОЧЕРЕДНОЕ БРЕВНО))

      -4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 19 марта 2016, 11:47

      Зе Луиша иди обсуждай,который в упор не попадает,вот он реально деревянный,Дзюба то хоть забивает,пусть и с передач Халка,а Зе Луиш деревянный реально,запарывает 60% атак,Федуну напиши письмо,пусть перестанет покупать бревна и перепродавать.

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