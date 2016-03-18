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    Мостовой: «Анжи» выглядит очень беспомощно, Зе Луиш – молодец»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением об игре москвичей в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

    «Спартак» сделал выводы из матча с «Амкаром» и улучшил свою игру. Сегодня мы увидели тот «Спартак», который все хотят видеть. От «Анжи» многие ожидали большего. Хотя с другой стороны, от махачкалинской команды большего трудно ожидать. «Анжи» очень беспомощно выглядит», – сказал Мостовой.

    Также бывший спартаковец оценил выступление Зе Луиша, который в этой игре сделал дубль.

    «Зе Луиш – молодец. Забивает в двух играх подряд, сегодня оформил дубль. Что с ним случилось? Ничего. Его купили за неплохие деньги. Он должен забивать. Это его работа.

    Следующий матч против «Ростова» будет определяющим для «Спартака». Если красно-белым удастся победить, то в чемпионате все будет по-новому».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2016 22:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2016, 23:20

      Хорошо сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 18 марта 2016, 22:59

      Результат есть, но нет слаженной игры.с организованным Ростовом и мудростью Бердыева,будет очень сложно.думаю везение в этом матче будет определяющим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      lifter025 18 марта 2016, 22:55

      Да,к сожалению ты прав...

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