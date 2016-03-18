Кадыров сделал Смородской официальное предложение по штрафу Тарасова

Почетный глава «Терека» Рамзан Кадыров официально обратился к президенту «Локомотива» Ольге Смородской по поводу оплаты штрафа Дмитрия Тарасова. Напомним, УЕФА оштрафовал игрока на пять тысяч евро за демонстрацию футболки с изображением Путина после матча Лиги Европы против «Фенербахче».

«Высоко оценив поступок Дмитрия Тарасова, Рамзан Ахматович Кадыров сделал предложение об оплате любого наложенного на футболиста штрафа за счет средств «Терека». Уважая «Локомотив» и Дмитрия Тарасова и принимая любое принятое вами решение, мы просим позволить оплатить наложенный на футболиста штраф в размере пяти тысяч евро», – сказано в обращении.