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    ЦСКА не предоставил «Кубани» тренировочное поле

    Московский ЦСКА отказался представить «Кубани» тренировочное поле, предпочтя заплатить штраф за нарушение регламента.

    Напомним, что матч армейцев с «Кубанью» в рамках 21-го тура РФПЛ состоится завтра в 19:30.

    Источник: Газета.ру

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    18.03.2016 18:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 19 марта 2016, 19:23

      Перед сегодняшней игрой возник скандал из-за того, что армейцы отказались предоставить Кубани поле для предматчевой тренировки. Московский клуб предпочел заплатить штраф за соответствующее нарушение регламента. Но затем генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что тренировка Кубани была перенесена по обоюдному согласию, чтобы поберечь поле на Арене Химки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 19 марта 2016, 01:56

      "Спартак" – это Г, "Спартак" – это Г люди страны !!! Реет красно-белый флаг: мы болеем за Г!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 марта 2016, 22:14

      Расплата всегда настигнет подлеца.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 марта 2016, 20:45

      Не от хорошей жизни

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 20:42

      Фуу, кони это мастера сранья. Они срут везде. Люди осторожно не вступите в конское дерьмо.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 18 марта 2016, 20:39

      Сколько же клоунов кругом. Состояние поля плохое. Об этом давно известно. Вообще думали перенести матч. И тут новость дня. ..Мясным и пидерцам языком потрепать. Шавки, право слово )

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > redarmy83 18 марта 2016, 21:27

      Шавка это как раз ваша команда-со своим руководством.Идет чемпионат,при чем тут состояние поля??????????

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 марта 2016, 20:16

      Следующий шаг- подсыпать сопернику в воду пурген, заплатить штраф, но точно выиграть.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 20:10

      Красно-синяя нечисть.

      -3
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 18 марта 2016, 20:02

      Что за не спортивное поведение?

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 18 марта 2016, 19:44

      Боятся )))))

      -1
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