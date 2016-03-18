ЦСКА не предоставил «Кубани» тренировочное поле

Перед сегодняшней игрой возник скандал из-за того, что армейцы отказались предоставить Кубани поле для предматчевой тренировки. Московский клуб предпочел заплатить штраф за соответствующее нарушение регламента. Но затем генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что тренировка Кубани была перенесена по обоюдному согласию, чтобы поберечь поле на Арене Химки.
Московский ЦСКА отказался представить «Кубани» тренировочное поле, предпочтя заплатить штраф за нарушение регламента.
Напомним, что матч армейцев с «Кубанью» в рамках 21-го тура РФПЛ состоится завтра в 19:30.