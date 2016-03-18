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    Профсоюз: «Тарасов очень рад: он боялся за поездку на Евро»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов подтвердил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов очень рад, что УЕФА решил не дисквалифицировать его.

    «Решение самое удовлетворительное из всех, которые могли быть. Мы ожидали, что могут быть более строгие варианты как в финансовом, так и в дисциплинарном плане. К счастью, все обошлось. Профсоюз уже поздравил Дмитрия с днем рождения и с этим решением. Надеюсь, к нам присоединятся и все болельщики.

    Сам Дмитрий очень рад. Было тягостное ожидание, страх, что это может коснуться его возможной поездки на чемпионат Европы. Это не могло не влиять на футболиста психологически. Должен также отметить хорошую работу юридической службы «Локомотива», которая очень оперативно предоставила комиссии все документы и грамотно составила отзыв. Это сыграло свою роль.

    Надеюсь, что на этом все. Оспаривать размер штрафа Дмитрий вряд ли будет. Походы в Лозанну – дорогое дело. Скорее всего, эти €5 тыс. утонут в тех затратах, которые повлечет процесс», - сказал Зотов.

    Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2016 13:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 марта 2016, 15:40

      Конечно рад,послушал бабу и попал,ссаными 5кусками отделался))а вот фанатам шанса не дают,сразу дисквалификация((((

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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 марта 2016, 15:24

      Может в следующий раз умнее будет.

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