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    УЕФА оштрафовал Тарасова на 5 тысяч

    УЕФА вынес вердикт по делу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и решил оштрафовать игрока на 5 тысяч евро.

    Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

    Согласно регламенту УЕФА, футболисты не в праве демонстрировать футболки с политическими и религиозными слоганами и любыми изображениями, кроме логотипов производителей формы.

    ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

    Источник: УЕФА

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    18.03.2016 12:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 19 марта 2016, 09:48

      Да продайте его в терек уже с бузовой вместе будут вести передачу дом чечня 2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 16:39

      Ну, вот и всё! А сколько было оскорблений в адрес Тарасова и такой он, и сякой. А ведь наказывать его фактически не за что, ага.

      0
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      Рейтинг: +11

      1825710 18 марта 2016, 15:31

      самая дорогая футболка с Путиным

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 марта 2016, 15:22

      Вряд ли поумнеет.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vgarakh 18 марта 2016, 16:40

      Он-то не дурак, не сомневайся, ага.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 марта 2016, 13:50

      Да что за бред то,говорили что это карается минимум 10 матчами отстранения,а в итоге 5 кусков всего,да он их мог сжечь просто и всё,или УЕФА 5тысяч погоду сделали?

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 18 марта 2016, 12:53

      Повезло идиоту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cruiff 18 марта 2016, 16:42

      Завидуешь? Ну, не всем идиотам одинаково везёт, ага.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 18 марта 2016, 12:51

      Блин. Ну, хотя бы, в рассрочку? Ему же, в конце концов, семью кормить..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > Protosser 18 марта 2016, 13:13

      на одни трусы меньше Бузовой купит

      3
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      Рейтинг: +377

      bringing 18 марта 2016, 12:48

      Это нормально

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 12:46

      Ага.
      Попробуйте накажите паренька, у которого на футболке нарисован ТАКОЙ ОБЕРЕГ !!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 16:43

      А ты-то сам, что изначально говорил, а?

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      Рейтинг: +31

      Puteec 18 марта 2016, 12:29

      подарок на днюху

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