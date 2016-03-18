Зидан может уйти из «Реала» из-за разногласий с командой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всерьез задумывается о том, чтобы покинуть свой пост еще до завершения этого сезона.

Француз попросил президента «галактикос» организовать ему встречу с Серхио Рамосом, Марсело, Пепе и Криштиану Роналду, на которой он высказал свои претензии к команде. По мнению Зидана, игроки не на все 100 процентов отдаются игре. В том случае, если ситуация не изменится, Зидан пообещал покинуть команду.

После матча с «Лас-Пальмасом» (2:1) тренер был настолько недоволен игрой своих подопечных, что не разговаривал с ними во время перелета в Мадрид.