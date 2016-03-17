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    Гливинский: «Россияне» не вызваны в сборную Украины по спортивным причинам»

    Пресс-атташе Федерации футбола Украины Александр Гливинский прокомментировал невызов в команду украинских футболистов, которые выступают в чемпионате России.

    «Это решение тренерского штаба. Они не вызваны в сборную чисто по спортивным причинам. Никакой политики тут нет», - цитирует ТАСС Гливинского.

    Напомним, что в состав сборной Украины на товарищеские игры с Кипром и Уэльсом не вызваны игроки «Рубина» Марко Девич и Андрей Пилявский, Богдан Бутко из «Амкара», Евгений Селезнев из «Кубани», а также Александр Зинченко из «Уфы».

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 18:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 марта 2016, 22:06

      Зинченко надо было 100%брать и нападение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 марта 2016, 19:10

      Это ты своей бабушке будешь рассказывать. Ты лучше скажи Петро звонил или сам лично посетил тренерский штаб?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2016, 19:08

      Девича вызывать надо было,а в остальном и так есть кому сыграть

      0
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 17 марта 2016, 18:58

      Без Селезнева и Девича на острие- Украине на Евро делать нечего

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 17 марта 2016, 18:33

      Та що ты брешешь, хохол!

      2
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