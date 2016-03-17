Долгов: «Основной и молодежный составы «Томи» не употребляют милдронат»

Член медицинского штаба «Томи» Алексей Долгов прокомментировал информацию о том, что клуб закупил 20 упаковок милдроната уже после того, как препарат был запрещен всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Данная заявка была подана еще в декабре от центра спортивной подготовки. Никаких закупок не производилось, была только заявка, в которой в числе прочих был указан милдронат в количестве 20 упаковок. Препарат применялся по показаниям врачей при растяжении миокарда. В прошлом году милдронат был еще абсолютно законным препаратом. В декабре врач не владел информацией о внесении его в список запрещенных. Основной и молодежный составы команды не употребляют этот препарат, так как в этом году он не закупался», — сказал Долгов.

Ранее сообщалось, что конце января этого года «Томь» разместила на сайте госзакупок заказ на 20 упаковок милдроната.