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    Долгов: «Основной и молодежный составы «Томи» не употребляют милдронат»

    Член медицинского штаба «Томи» Алексей Долгов прокомментировал информацию о том, что клуб закупил 20 упаковок милдроната уже после того, как препарат был запрещен всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

    «Данная заявка была подана еще в декабре от центра спортивной подготовки. Никаких закупок не производилось, была только заявка, в которой в числе прочих был указан милдронат в количестве 20 упаковок. Препарат применялся по показаниям врачей при растяжении миокарда. В прошлом году милдронат был еще абсолютно законным препаратом. В декабре врач не владел информацией о внесении его в список запрещенных. Основной и молодежный составы команды не употребляют этот препарат, так как в этом году он не закупался», — сказал Долгов.

    Ранее сообщалось, что конце января этого года «Томь» разместила на сайте госзакупок заказ на 20 упаковок милдроната.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2016 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 19:21

      Ахахахаах,пусть Коней проверят,а то без скамейки который год играют

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 17:59

      Ну, пошла стучать Россия!

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