Погба: «Лучше бы «Ювентус» проиграл 0:5»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба очень разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел поражение со счетом 0:5, чем такое. Очень больно проигрывать таким образом. Мы сами упустили победу. «Бавария» очень сильная команда, возможно, лучшая в Европе. Но мы проиграли из-за собственных ошибок», - сказал Погба.

Напомним, что «Ювентус» проиграл «Баварии» по сумме двух встреч (2:2, 2:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем в ответном матче командам пришлось играть овертайм.