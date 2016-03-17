Игнатьев: «Матч с «Краснодаром» будет очень важным»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассуждает о предстоящем матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Настроение отличное. Матч с «Краснодаром» будет очень важным. Мы идем на третьем месте, они на четвертом. Очки терять нельзя. Обыграть бывшую команду? Для меня здесь нет принципиального момента. Просто стоит задача победить.

Сейчас всем командам непросто. Приходится выгрызать очки. С каждой игрой все сложнее. Особенно это будет заметно в концовке чемпионата. Большая плотность в таблице. Никто не хочет уступать. Нельзя терять очки, потому что матчей до конца чемпионата осталось не так много. Нужно одержать максимум побед.

«Краснодар» играет в атакующий футбол и неплохо выглядят дома при своих болельщиках. Будет сложно, но интересно. Приятно соперничать с командами, которые и сами играют, и позволяют это сопернику. «Краснодар» не так удачно начал после зимнего перерыва, но сейчас выправил ситуацию. Думаю, мы с «Краснодаром» в одинаковых кондициях.

Чувствую себя неплохо, но все равно два месяца без игровой практики – большой отрезок. Тем более, ребята прошли сборы. Но в плане эмоций я на подъеме после рождения ребенка и забитого мяча», - сказал Игнатьев.

Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится 20 марта в 19:30 мск.