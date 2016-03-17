Моуринью рассказал о проблемах английских клубов в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что английские клубы в последнее время неудачно выступают в Лиге чемпионов из-за сложного внутреннего первенства.

«Дело в том, что в Англии за чемпионство каждый год борются четыре клуба. Каждый тур может стать решающим в этой борьбе. В Испании есть «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Германии «Бавария» и «Боруссия», а во Франции только «ПСЖ». Им проще сосредоточиться на Лиге чемпионов. Помню как два года назад «Челси» встречался с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, а уже через три дня мы играли с «Ливерпулем» в чемпионате Англии. Вы думаете, что легко успешно выступать сразу в нескольких турнирах с таким графиком?», - сказал Моуринью.

Стоит отметить, что за последние три года английские клубы лишь один раз доходили до полуфинала Лиги чемпионов.