Луческу: «Шахтер» пройдет «Андерлехт» в основное время»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу уверен, что его команда добьется успеха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» и выйдет в четвертьфинал.

«Андерлехт» – одна команда и дома, и на выезде. Как и «Шахтер». Может быть чуть-чуть меняется организация игры. На их стороне будет публика, которая будет их поддерживать и заводить. А может быть наоборот, создаст им проблемы определенные.

«Андерлехт» однажды отыгрался с 0:3? Каждая игра имеет свою историю. Ничего нельзя сравнивать. Не играют тренеры, во-первых, а играет команда. Ясно, что команда, которая играет дома, на чьей стороне публика и великая история, может начать игру с хорошим настроем. Важно понять нашим игрокам, что их ждет непростое начало матча. Нужно иметь терпение на протяжении всей игры.

Послематчевые пенальти? Я не готовлю команду к серии пенальти. Мы пройдем дальше в игровое время», – сказал Луческу.

Напомним, матч «Андерлехт» – «Шахтер» состоится 17 марта в 23:05. В первом матче «Шахтер» победил со счетом 3:1.