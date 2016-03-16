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    Благо: «Готов продолжить выступление за «Рубин»

    Болгарский полузащитник «Рубина» Благо заявил, что он готов продолжать выступления за казанский клуб.

    «Я готов дальше играть за «Рубин». Ни на один день не переставал тренироваться. У меня действующий контракт с казанским клубом. Да, мной интересуется несколько других команд, но пока ни с кем нет договоренностей, так что я готов продолжить выступление за «Рубин» и помогать этому клубу всем, чем могу. У меня была дисквалификация на три матча - как раз после ближайшего тура она истечет, так что у меня появится возможность выходить на поле. И не надо слушать то, что по поводу меня говорят другие люди. Правда только то, что говорю я», - сказал Благо.

    Напомним, что в начале этого года «Рубин» отстранил футболиста от тренировок, и он был вынужден заниматься самостоятельно. В нынешнем сезоне 34-летний Благо провел за «Рубин» 15 матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом истекает этим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2016 21:16
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