Почеттино: «Нужно доказать, что поражение «Тоттенхэма» от «Боруссии» было случайностью»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино верит, что его команда может победить дортмундскую «Боруссию» и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

«Завтра мы должны доказать, что поражение «Тоттенхэма» в первом матче с разницей в три мяча было случайностью. Я верю, что у нас есть все шансы, чтобы победить «Боруссию», - сказал Покеттино.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Боруссия» состоится 17 марта в 23.05 мск. В первом матче английский клуб уступил на выезде со счетом 0:3.