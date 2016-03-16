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    Полоз: «В «Локомотиве» мне никто не давал шанса себя проявить»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал о том, как он переходил в стан желто-синих из московского «Локомотива», а также оценил перспективы ростовчан на оставшуюся часть сезона.

    - Футболисты «Ростова» по-прежнему не обсуждают задачи на остаток сезона?

    - Мы осторожно относимся к таким разговорам, никто не витает в облаках. Еще никто ничего не сделал. Впереди долгий путь и серьезная борьба в турнирной таблице.

    - Во второй части сезона «Ростов» играет с конкурентами у себя дома. Это плюс?

    - Уверен, что придет много болельщиков. Они будут нас поддерживать, гнать вперед. Но мне кажется, что нынешнему «Ростову» проще играть на выезде и действовать вторым номером.

    - В «Ростове» вы уже один из долгожителей.

    - Недавно посмотрел в статистику. Сыграл больше ста матчей. Солидно, но нужно понимать, что больше, чем в половине игр, я выходил минут на десять. До Тимофея Калачева и Саши Гацкана мне еще очень далеко. Вот они – настоящие долгожители.

    - Могли представить, что останетесь в «Ростове» на такой долгий срок?

    - Когда приходил, то даже не думал про это. Просто хотел играть в футбол. В «Локомотиве» мне никто не давал шанса себя проявить. Оставаться там не было смысла, поэтому и перешел. К счастью, тренеры мне доверяли, и я стал часто выходить на поле. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.03.2016 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 22:20

      Так в этом и заключается задача тренера, чтобы вывести игрока на максимум.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +50

      Motiv 16 марта 2016, 16:48

      Тогда он и 5% не показывал от нынешней игры

      1
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