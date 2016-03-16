Ребров: «Песьяков хоть не играет, но делает все, чтобы использовать свой шанс»

только не Пися((((
Основной голкипер «Спартака» Артем Ребров похвалил запасного вратаря команды Сергея Песьякова. Также капитан московской команды дал оценку выступлениям новичка «Краснодара» Станислава Крицюка.
«Я играю за основу, Сергей Песьяков – за «Спартак-2». Он всегда готов меня заменить, работает, себя не жалея. Мы с Джанлукой (Риомми, тренером вратарей) смеемся, я ему говорю, что Серега – робот какой-то. Он даже когда у всех выходной, дополнительно работает. Песьяков хоть не играет, но делает все, чтобы использовать свой шанс.
Видел Крицюка не только в матче с «Мордовией». Еще в Испании на сборах тренировались по соседству. Человек играл в чемпионате Португалии, который не такой слабый, как может кому-то показаться. Но про любого вратаря надо говорить не по одной-двум играм. Я и о себе так говорил. Нужно увидеть человека на длинной дистанции. Понятно, что «Краснодар» приобрел качественного вратаря. Тем более русского. Это хорошо для всех», — сказал Ребров.