Роналду вновь побывал в Марокко, несмотря на предупреждения Переса

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду проигнорировал просьбу президента клуба Флорентино Переса не навещать своего друга в Марокко. По информации местных СМИ, лидер «королевского» клуба прибыл в страну сразу после выездного матча 29-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1).

Перес уже выражал обеспокоенность частыми поездками Роналду в Марокко, так как они, по мнению руководителя клуба, мешают португальцу должным образом концентрироваться на работе.

Известно, что в Марокко звездный футболист навещает своего друга, кикбоксера Бадра Хари.