Бензема: «Разве можно сказать, что я плохой пример для подражания?»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема ответил на слова французского премьер-министра Мануэля Вальса. Ранее Вальс сказал, что игроки национальной команды должны быть примером для подражания.

«12 сезонов в качестве профессионального игрока: 541 матч, ноль красных карточек, 11 желтых. Разве после этого можно сказать, что я плохой пример для подражания?», – написал Бензема на своей странице в Twitter.

Напомним, участие Бензема в Евро-2016 находится под вопросом из-за того, что футболист оказался замешан в дело о шантаже Матье Вальбуэна.