«Манчестер Сити» вынужденно заменил Отаменди

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди был заменен на 24-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Футболист получил повреждение в столкновении с Виталием Буяльским, которое случилось на 16-й минуте. Оба игрока покинули поле, после чего вернулись в игру, но через несколько минут Отаменди все же был вынужден закончить матч. Его место на поле занял Мартин Демикелис.

Напомним, на первых минутах матча из-за травмы был заменен Венсан Компани.