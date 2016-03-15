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    Селезнев: «Был вариант с московским «Динамо», но я был не готов туда ехать»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал о том, что мог стать игроком московского «Динамо».

    «У меня был вариант с московским «Динамо», но на тот момент я не был готов туда ехать. Оставалось два-три дня до закрытия трансферного окна, заканчивался контракт с «Днепром». Позвонил Ташуев, поговорили и договорились: они помогают мне, а я помогаю им. Все честно, все порядочно», – приводит слова Селезнева Footboom.

    Также футболист выразил уверенность, что «Кубани» удастся сохранить место в РФПЛ.

    «Не знаю почему, но я уверен, что «Кубань» останется в РФПЛ. Я бы просто так сюда не приходил, вылет – не моя задача. В России хороший уровень чемпионата, тут больше равных команд.

    Пока у меня нет к «Кубани» ни одного вопроса. Все, что обещали, пока выполняют. Меня заверили, что все будет хорошо и честно. Я доверяю людям».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2016 23:30
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