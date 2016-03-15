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Назван состав молодежной сборной России на матчи с Германией и Азербайджаном

15 марта 2016, 12:56
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Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на предстоящие отборочные игры чемпионата Европы — 2017 U21 с Азербайджаном (24 марта, Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2», 19:30) и Германией (29 марта, Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2», 20:00).

Вратари: Михаил Бородько («Енисей» Красноярск), Александр Селихов («Амкар» Пермь).

Защитники: Дмитрий Живоглядов («Динамо» Москва), Илья Зуев («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Яблонец» Чехия), Александр Клещенко, Денис Якуба (оба — «Кубань» Краснодар), Максим Куфтин («Строгино» Москва), Айдар Лисинков (Спартак» Москва), Виталий Лысцов («Бенфика» Португалия), Александр Серасхов («Сокол» Саратов).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Алексей Гасилин («Шальке 04» Германия), Аяз Гулиев, Артем Тимофеев (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Ефремов («Слован» Чехия), Роман Зобнин, Александр Ташаев (оба – «Динамо» Москва), Аршак Корян (Витесс» Голландия), Илья Петров («Волга» Нижний Новгород).

Нападающие: Николай Комличенко («Краснодар»), Камиль Муллин («Сокол» Саратов), Рамиль Шейдаев («Рубин» Казань).

По информации источника, 21 марта команда соберется и улетит в Ростов-на-Дону.

Источник: РФС
Россия Россия (мол)
Комментарии (2)
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vladik12
1458037416
Что-то последний рубеж не оч впечатляет. Лет через 7 закончит Акинфеев, не наступит ли вратарская яма?..
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msbleff
1458039246
Селихов,отличный парень. Его надо к основной сборной подтягивать. Один из лучших молодых вратарей.
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