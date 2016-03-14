Селезнев: «Кубань» не была для меня абсолютным приоритетом»

Форвард «Кубани» Евгений Селезнев рассказал, по каким причинам он выбрал именно краснодарский клуб в качестве продолжения карьеры. Напомним, игрок перешел в стан желто-зеленых в период зимнего трансферного окна, и уже провел за краснодарский клуб три матча, отличившись один раз.

– Вы провели первый матч в чемпионате России – как вам уровень премьер-лиги? Как «Кубань"? Насколько реально, что команда избежит борьбы за выживание?

– Уверен, что «Кубань» останется. Не знаю, почему, но есть уверенность. Так бы я сюда не переходил – это не мои задачи. Уровень чемпионата? Разница между пятью местами – три-пять очков. Здесь гораздо интереснее играть.

– Как выбирали клуб? Были другие варианты? Ходили разговоры об интересе к вам со стороны «Динамо»…

– Изначально много было вариантов, только не хотелось в «Динамо». Где-то что-то не сходилось, потом потихоньку начало заканчиваться время трансферного окна. Не буду врать – «Кубань» не была абсолютным приоритетом. Но когда оставалось два дня до закрытия окна, я чуть не получил травму. В тот момент позвонил Сергей Ташуев, и мы решили, что я помогаю «Кубани», а «Кубань» – мне. Уровень чемпионата хороший, я взвесил все «за» и «против» и решился на переход.