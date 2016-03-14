Кобелев: «По отдаче и движению претензий к игрокам «Динамо» нет»

Наставник «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги встречи 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), в которой бело-голубые потерпели минимальное поражение.

«Результат редко бывает справедлив. На ничью мы наиграли. Качество игры было не столь хорошим, но и поле не позволяло. В начале второго тайма мы перехватили инициативу, были моменты, но пропустили очень обидный мяч.

Наверное, нам должно было возвратиться с рикошета, Бечирай должен был забивать. К сожалению, не смогли вытащить игру. По отдаче и движению претензий к ребятам нет. Реализация моментов и мяч, который мы себе забили, оставили плохое впечатление. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал Кобелев.