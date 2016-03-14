Дибала: «Поединок в Мюнхене – это сложный экзамен для «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии». Кроме того, аргентинец дал комментарий по поводу своего гола в ворота «Сассуоло» (1:0) в игре 29-го тура Серии А, ставший для туринцев победным.

«Мюнхенский поединок – это сложный экзамен для «Ювентуса». Но если мы покажем ту игру, которую умеем, то нам будет по силам пробиться в четвертьфинал.

Мой гол «Сассуоло»? Подобные удары удаются на тренировках. Неделю ты их отрабатываешь, а в уик-энд пробуешь сделать то же самое в игре.

Я люблю такие удары. Если мне дают мяч под правую ногу, я всегда пытаюсь переложить его под левую и нанести удар под дальнюю штангу, чтобы мяч пошел как можно дальше от голкипера», – сказал Дибала.