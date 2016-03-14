Коста может покинуть «Челси» летом

Форвард «Челси» Диего Коста по завершении текущего сезона может сменить футбольную прописку.

Причина кроется в том, что игрок до сих пор не может толком адаптироваться в Премьер-лиге, кроме того, на него негативно влияют постоянные сообщения в СМИ, что лондонский клуб занимается поиском нового атакующего игрока.

Вероятно, Коста вернется в «Атлетико», сообщает источник.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37-ми матчах «Челси», забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.