Президент «Урала»: «Может мне в суд на букмекеров подать?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с котировками букмекеров на матч 21-го тура РФПЛ против «Терека», который состоится 19-го марта в Грозном. Коэффициент на победу уральцев выглядит явно завышенным.

Напомним, что в игре первого круга в Екатеринбурге была зафиксирована ничья – 3:3, несмотря на то, что букмекеры отдавали предпочтение грозненцам.

– Да что за бред! Опять началось! Букмекеры… Да что же это такое? «Тереку» нельзя выигрывать? Или нам нельзя победить? Я уже не знаю, как реагировать.

– Согласитесь, коэффициенты очень странные: 11 на победу «Урала»…

– Да откуда я знаю, почему такие коэффициенты?! Перед игрой первого круга поднималась непонятная шумиха, теперь то же самое! Да вы чего?

– «Урал» едет в Грозный за победой?

– Мы едем играть в футбол, будем биться. Ну хватит уже, честное слово! Мне надо на кого-то в суд подать?

– На букмекеров?

– Да я не знаю, что делать. Просто не знаю, откуда это все берется. Мы едем за победой в Грозный, будем играть в футбол!