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    Митрофанов высказался касательно лимита на легионеров в России

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о причинах ухода из команды 22-летнего полузащитника Ивана Соловьева. Также руководитель клуба выразил свою точку зрения в вопросе ужесточения лимита на легионеров.

    «Почему у Ивана Соловьева совсем не получилось в «Зените»? Не хотел играть, не тренировался. Меня расстраивает, что россияне не так востребованы, как иностранцы. Но российские игроки тоже должны подумать, почему так происходит. Ведь многие из них хотят играть в Европе. Но они туда не едут. Проблема совсем не в том, перешел ли куда-то Кокорин или нет. Проблема в том, почему российские игроки, уехавшие в сильные европейские чемпионаты, не могут там закрепиться, а потом возвращаются домой ни с чем. Я считаю, часть вины лежит на той системе, в которой сейчас существует российский футбол.

    В ситуации, когда мы устанавливаем, сколько игроков-россиян должны выходить на поле в матче чемпионата России, между клубами начинается битва за качественных отечественных футболистов, которых немного — их как было так и осталось 22-26. Вводя лимит, мы только закрепляем их статус. Благодаря лимиту будет играть вовсе не молодой российский футболист, а тот, которому больше доверяют. И играть он будет долго. Ясно, что клубы борются за игроков, в том числе предлагая им более комфортные финансовые условия.

    Допустим, у футболиста есть пять предложений, все с зарплатой свыше 2 миллионов евро в год. Он выбирает одно, лучшее. Осуществляется переход. Далеко не факт, что футболист имеет постоянную игровую практику. К нему приезжают иностранцы, предлагают 800 тысяч евро в год, говорят, что это его реальная стоимость. Игрок отвечает, что ему было бы очень интересно поиграть в Испании, Франции, но в России ему платят 2 миллиона евро, и он остается здесь. Это порочная система», — сказал он.

    Источник: ТАСС

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    14.03.2016 18:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +272

      Inks 15 марта 2016, 11:30

      Давно пора смириться - качественного чемпионата у нас не будет никогда! Никому из чинушей это не нужно

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 14 марта 2016, 22:25

      Вы сами эту порочную систему установили,а теперь, оказывается ,молодые игроки виноваты,что им большую зарплату платят! Сделайте,как на заводе,бригадный подряд и платите каждому футболисту в зависимости от конечного результата! Если команда выиграла,а молодой спортсмен в нем активно участвовал,то платите ему большие деньги,а если был не на высоте,то и деньги должны быть соответствующие!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 марта 2016, 22:01

      Когда клубы не зарабатывают , а живут за счет гос.поддержки , то вообще не нужно заводить разговоры про лимит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2016, 19:07

      А что же ты тогда жужалл вместе в Мутко, что лимит надо ужесточать когда была предложена интересная схема 10+15 ?

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 19:00

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      когда его рожа в телевизоре, блевать хочется....
      Какие же морды у этих газпремовских!))

      -8
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      Рейтинг: +483

      headdevil > REDWHITE_ 14 марта 2016, 21:50

      Тебя по ходу хорошенько отпи...ли фанаты Зенита, что ты теперь пишешь под каждой новостью одно и то же. Либо тебе 12 лет, не больше.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 15 марта 2016, 00:33

      Вам в дурке и телевизор дают смотреть.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 18:49

      Долбостуку по фамилии Мутко этих истин не понять.

      Люди перебираются в Москву - и перестают адекватно воспринимать реальную жинь страны.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно говоришь, эти питерские всю Москву засрали.
      Гнать их надо в свой финно-угорский округ

      -5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 14 марта 2016, 19:38

      Он не питерский. Он московский.

      Он понаехал. Точно так же, как и ты. Лимита.

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