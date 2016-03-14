Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио отказался продлевать контракт с «Зенитом»

    Руководство «Зенита» предложило полузащитнику Маурисио новый двухлетний контракт, согласно которому с лета футболист будет зарабатывать 750 тысяч евро в год, однако сам бразилец хочет получать 1,5 миллиона за сезон.

    «В клубе уже поняли, что не промахнулись с подписанием Маурисио. Но условия, предложенные «Зенитом», не устраивают Жозе», — сообщил источник в «Зените».

    Маурисио стал игроком петербургского клуба этой зимой. В «Зенит» он перешел на правах свободного агента, подписав контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2016 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 14 марта 2016, 22:00

      Пиипец,достался игрок на халяву!!!! А з.п. предлагают как игроку глухого запаса.жлобы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2016, 20:03

      Что значит "отказался" ? Просто торги идут, обычное дело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 марта 2016, 17:42

      Нападающий Александр Кокорин будет получать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, он получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро...
      и чем кокорин лучше Маурисио?)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +402

      Tri > fakel-vrn 14 марта 2016, 17:51

      Российским паспортом если только.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > fakel-vrn 14 марта 2016, 18:11

      Мутко тебе объяснит )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 14 марта 2016, 17:35

      юсупова выгоните нах а его зарплату добавьте маориське

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 14 марта 2016, 17:29

      хороший игрок мне очень понравилась его игра

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 17:08

      ЕЩЕ ОДИН БОМЖЕЙ НА БАБКИ РАЗВОДИТ))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 16:41

      Заголовок от шефа, ага? Да не отказался да-а, а немножко заартачился, понимаешь, е-е?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 14 марта 2016, 16:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не хочет продлевать контракт да и х** с ним пускай идет обратно в тирик

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MEHROJ ЗЕНИТ 14 марта 2016, 16:38

      Логично!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 марта 2016, 15:25

      Поженились - на том и разошлись))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Арслан) 14 марта 2016, 15:22

      го обратно в терек

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11