Рэмзи: «Баннеры фанатов меня шокировали»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи раскритиковал фанатов после того, как они вывесили баннеры с требованиями уволить главного тренера Арсена Венгера.

«Я ошарашен поведением фанатов. Я не видел баннера, потому что был травмирован, а ребята не говорили об этом, поскольку эта идея уже не нова.

Чтобы фанат «Арсенала» пошел на такой поступок и принес на стадион баннер с этими словами – я просто в шоке. Посмотрите, скольких тренеров увольняют за маленькие проступки – Арсен Венер справлялся с давлением раньше, справится и сейчас», - сказал Рэмзи.