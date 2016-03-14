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Халк: «Постараемся выиграть 10 матчей из 10»

14 марта 2016, 01:31
30

Форвард «Зенита» Халк прокомментировал ход победного поединка с «Рубином» в 20-м туре РФПЛ, а также отметил, что петербургцы намерены приложить все усилия, чтобы добыть победы в оставшихся десяти играх чемпионата.

– Быстрый гол помог «Зениту"?

– Да. После того, как мы проиграли «Бенфике», просто необходимо было максимально сосредоточиться на чемпионате. Быстрый гол нам помог. Впереди 10 туров. Постараемся выиграть все 10 встреч, хотя и понимаем это будет непросто. Однако сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться этого результата. И еще очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

– Что сказал Андре Виллаш-Боаш в раздевалке по поводу двух пропущенных мячей?

– Думаю, разговор на эту тему у нас еще впереди. Видимо, сказывается тот факт, что мы не всегда до конца внимательны на поле. Мы сами упростили задачу игрокам «Рубина» пропускали исключительно после собственных ошибок. Так же было и с «Бенфикой». Но при этом считаю, что и в минувшую среду должны были забивать больше.

– Вы уже дважды вернулись к матчу с «Бенфикой». Как сейчас команда чувствует себя в психологическом плане?

– Это футбол, тут случаются и поражения. После неудач нужно собраться и выиграть следующий матч. Мы готовы сражаться за чемпионский титул в России.

– Вы забили красивый гол. Опишите этот момент.

– Во время контратаки увидел, что передо мной один игрок. За счет дриблинга ушел от него. При этом видел, что партнеры увели за собой остальных защитников «Рубина», потому и пробил.

– В этот вечер вы заводили трибуны «Петровского» чаще обычного. С чем это связано?

– Когда что-то идет не так, нам очень нужно слышать поддержку трибун. А когда все идет хорошо, считаю, необходимо их поблагодарить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Халк
Комментарии (30)
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APchelov
1457915172
Если победите 10 раз подряд, то вам памятник поставят
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Диктор
1457920303
Будешь здаболом-если не выиграете 10 из 10.
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REDWHITE_
1457934927
АХА-ХА)))) ВЫИГРАТЬ 10 МАТЧЕЙ))) БУГА-ГА))))) ПОПАЛ ВЧЕРА В дзюбу, ТАК У ТОГО ПАЛЕЦ СЛОМАЛСЯ))) АХА-ХА
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REDWHITE_
1457935009
ОДНИ КЛОУНЫ В ПРОЕКТЕ)) дзюбы, хульки))))
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Efimych
1457936295
хулёк кады на табя снова выдуть кятайцы и ты психанёшъ?
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андрей андреев
1457941126
Оллл
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vest01
1457945866
Я как серьезный аналитик обьесняю.Зенит из 10матчей допустит осечку это полюбому.На данный момент удивляет Ростов поставленной игрой Бердыева.Но всем же понятно кто главный говорит Чемпионата это ЦСКА.Лучшая Полузащита Чемпионата.Но борьба в чемпионкой гонке будит ЦСКА-Ростов-Зенит.Локомотив к сожалению не сможет это хромая лошадь.Краснодар боевитая каманда в лиге Европе будут но не в зоне ЛЧ.Спартак способен побится в зону лиги европы о 1-2месте рече не должно идти,потамушта там надо пол состава менять даже чуть больше.Так что в чемпионкой битве я вижу 3 каманды одна из них это будит ЦСКА станит Чемпионом России.
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Inks
1457955475
В 2007-м же получилось серию побед организовать и стать чемпионами, почему бы не повторить?
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paparazzi-kazan
1457965608
Казань болеет за Бердыева, желаем чемпионства "Ростову".
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