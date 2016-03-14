Халк: «Постараемся выиграть 10 матчей из 10»

Форвард «Зенита» Халк прокомментировал ход победного поединка с «Рубином» в 20-м туре РФПЛ, а также отметил, что петербургцы намерены приложить все усилия, чтобы добыть победы в оставшихся десяти играх чемпионата.

– Быстрый гол помог «Зениту"?

– Да. После того, как мы проиграли «Бенфике», просто необходимо было максимально сосредоточиться на чемпионате. Быстрый гол нам помог. Впереди 10 туров. Постараемся выиграть все 10 встреч, хотя и понимаем – это будет непросто. Однако сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться этого результата. И еще очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

– Что сказал Андре Виллаш-Боаш в раздевалке по поводу двух пропущенных мячей?

– Думаю, разговор на эту тему у нас еще впереди. Видимо, сказывается тот факт, что мы не всегда до конца внимательны на поле. Мы сами упростили задачу игрокам «Рубина» – пропускали исключительно после собственных ошибок. Так же было и с «Бенфикой». Но при этом считаю, что и в минувшую среду должны были забивать больше.

– Вы уже дважды вернулись к матчу с «Бенфикой». Как сейчас команда чувствует себя в психологическом плане?

– Это футбол, тут случаются и поражения. После неудач нужно собраться и выиграть следующий матч. Мы готовы сражаться за чемпионский титул в России.

– Вы забили красивый гол. Опишите этот момент.

– Во время контратаки увидел, что передо мной один игрок. За счет дриблинга ушел от него. При этом видел, что партнеры увели за собой остальных защитников «Рубина», потому и пробил.

– В этот вечер вы заводили трибуны «Петровского» чаще обычного. С чем это связано?

– Когда что-то идет не так, нам очень нужно слышать поддержку трибун. А когда все идет хорошо, считаю, необходимо их поблагодарить.