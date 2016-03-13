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    Арустамян: «Манчини – в числе топ-претендентов на пост главного тренера «Зенита»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о вероятности приезда в Россию наставника «Интера» Роберто Манчини. Он отметил, что итальянский специалист уже контактировал с представителями «Зенита» на предмет возможного трудоустройства.

    «Насколько мне известно, разговоры между представителями «Зенита» и Манчини есть. «Зенит» рассматривает разные варианты, Манчини – в числе топ-претендентов. Но у Манчини контракт с «Интером», у него есть цель попасть в Лигу чемпионов. Если не пробьется, то контакты с «Зенитом» могут усилиться.

    Насколько я знаю, Манчини не прочь поработать в нашей стране», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2016 22:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Relog 14 марта 2016, 11:18

      При всем при том, что с любым клубом премьер лиги он приходит к чемпионству

      0
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      Рейтинг: +10

      Relog 14 марта 2016, 11:17

      Бердыев хороший русский тренер, который вытянул Ростов на новый уровень, а что тогда будет с Зенитом, если он станет у руля? Главное, чтобы ему доверили трансферы.

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 14 марта 2016, 09:20

      Только этого пижона нам и не хватало. А почему не Симеоне?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 марта 2016, 08:34

      Не прочь подзаработать он в России,а не поработать.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 22:45

      Уж лучше потратили бы деньги на второго Халка, а тренировать и наши мужики не хуже ихних умеют,причем за гораздо меньшие деньги,да еще и стараться при этом будут!

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      Рейтинг: +2858

      nemolod > vvv246 14 марта 2016, 11:09

      Однако голы забивают не тренеры,а игроки уровня Халка,а насчет мотивации наши тренеры похлеще иностранных заставят!

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