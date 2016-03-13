Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Если бы потеряли очки в матче с «Рубином, то дальше было бы тяжело»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итог встречи 20-го тура РФПЛ против «Рубина» (4:2).

    «Очень важная для нас победа, важные три очка. Хорошо, что выиграли.

    Игра, наверное, всем понравилась, было много забитых мячей. Главное, что болельщики остались довольны. Не могу сказать, что это лучший матч «Зенита» в этом году, с «Бенфикой» тоже хорошо играли, но немного не повезло.

    После поражения в Лиге чемпионов главный тренер нашел нужные слова, которые взбодрили команду. Но что сказал Виллаш-Боаш, не скажу, это тайна. Все понимали, что игра с «Рубином» очень важна. Если бы потеряли очки в этом матче, то в дальнейшем нам было бы тяжело», – сказал Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 00:35

      Если бы вы очки потеряли, то вас со стадиона не выпустили бы. И тренировались бы вы круглосуточно до потери пульса

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11