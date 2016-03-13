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    Бубнов: «Борьба за чемпионство для «Зенита» практически проиграна»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» заявил, что сине-бело-голубые одержат в данной встрече победу со счетом 1:0.

    «Зенит» уступил «Бенфике» в Санкт-Петербурге, покинув Лигу чемпионов, но по качеству игры провел лучший для себя в 2016 году матч. Как бы ни упирался крепкий «Рубин», подопечные Андре Виллаш-Боаша должны одержать верх. Борьба за титул практически проиграна, но шансы на второе место и путевку в главный еврокубок пока остаются», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2016 17:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:25

      Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте. Вот как надо воспитывать смену,а не тратить млн на всяких с 6 места)))

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 марта 2016, 17:54

      Второе место уже занято ЦЫСКОЙ,так что Зиниду только ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 марта 2016, 17:44

      аленичев еще в самом начале чемпионата это место забронировал

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp 13 марта 2016, 17:20

      Не ЦСКА так Краснодар... Но Зениту в этом году чемпионства, как это не прискорбно, не завоевать.... Боаша в топку надо было отправлять еще 8 месяцев назад...

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 17:15

      газбомжпроект уже давно загнулся)))
      Если бы не Мудко и царь, то давно вернулись туда, где "играли" десятилетиями)))) в 1-ю Лигу))) аха-ха

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 13 марта 2016, 17:22

      Ты как та шавка у Крылова, что на слона лаяла )))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:11

      Э-э, дядя, торопиться не надо, ага. У нас/вас всё возможно.

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