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    Агент Натхо: «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА»

    Агент полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати сообщил, что его клиент не собирается покидать стан армейцев и собирается вернуть себе место в стартовом составе команды.

    «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Сейчас у него долгосрочный контракт. Он ко мне не обращался, хотя и хочет исправить ситуацию в клубе. Бибрас будет много работать, чтобы попасть в состав. Я верю, что у него получится», - сказал агент.

    В текущем сезоне Натхо принял участие в 24 матчах за ЦСКА, забил два гола и отметился одной голевой передачей.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2016 14:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 18:12

      разбегаются, как и бомжи

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:35

      По-моему эта инфа уже была на Бомбардире.

      2
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