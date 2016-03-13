Мостовой: «В первом тайме матча с «Амкаром» в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА»

Можно подумать, что в ворота Спартака никогда не ставили сомнительных пенальти, ага, Мостовой просто редко футбол смотрит, насчёт спартаковской физики спорить не буду.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от игры красно-белых против «Амкара» (2:1) в 20 туре российской Премьер-лиги.
«Сразу замечу, что ничья была бы более справедливым результатом. В первом тайме в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА, все было ужасно. Во втором тайме немножко выровняли, потому что пермяки отошли назад с осознанием преимущества в счете и, соответственно, рассчитывая на контратаки. Ну и замену Зе Луиша нельзя не отметить, он обострил игру москвичей впереди. Но счет должен был быть (1:1), да и пенальти был назначен немного спорный. Возникает вопрос, поставил ли бы арбитр такой пенальти в ворота самого «Спартака» или условного ЦСКА?!
Мы увидели три тайма за два последних поединка в исполнении «Спартака», где команда играла совсем плохо. Видно, что красно-белые не набрали нужной формы, игроки совершают множество пустых действий, некоторые из футболистов будто и вовсе отсутствуют на поле. Это все вопрос физической формы. Другой вопрос, чем же они занимались тогда на сборах полтора месяца?», - сказал Мостовой.