Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «В первом тайме матча с «Амкаром» в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от игры красно-белых против «Амкара» (2:1) в 20 туре российской Премьер-лиги.

    «Сразу замечу, что ничья была бы более справедливым результатом. В первом тайме в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА, все было ужасно. Во втором тайме немножко выровняли, потому что пермяки отошли назад с осознанием преимущества в счете и, соответственно, рассчитывая на контратаки. Ну и замену Зе Луиша нельзя не отметить, он обострил игру москвичей впереди. Но счет должен был быть (1:1), да и пенальти был назначен немного спорный. Возникает вопрос, поставил ли бы арбитр такой пенальти в ворота самого «Спартака» или условного ЦСКА?!

    Мы увидели три тайма за два последних поединка в исполнении «Спартака», где команда играла совсем плохо. Видно, что красно-белые не набрали нужной формы, игроки совершают множество пустых действий, некоторые из футболистов будто и вовсе отсутствуют на поле. Это все вопрос физической формы. Другой вопрос, чем же они занимались тогда на сборах полтора месяца?», - сказал Мостовой.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:05

      Можно подумать, что в ворота Спартака никогда не ставили сомнительных пенальти, ага, Мостовой просто редко футбол смотрит, насчёт спартаковской физики спорить не буду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 13 марта 2016, 14:18

      вот-вот чем они занимались на сборах.ростов амкар и остальные команды готовы к сезону а спам не набрали форму каждый год одно и тоже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11