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    Прудников: «Спартак» точно не заслужил победу»

    Нападающий «Амкара» Александр Прудников считает незаслуженной победу «Спартака» (2:1) над его командой в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Мы свои ошибки допустили, поэтому и проиграли. Свои моменты не забили. Точно незаслуженная победа «Спартака». Может быть ничья... Последний пенальти для меня такой спорный.

    За «Спартаком» слежу, но свое мнение оставлю при себе. При всем уважении, я в первый раз видел, чтобы «Спартак» держал мяч на угловом флажке в матче с «Амкаром». Для меня это странно», - сказал Прудников.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2016 08:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 марта 2016, 11:48

      Ненаучившись достойно принемать порожения,,,то не когда к тебе и не придут БОЛЬШИЕ победы


      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 марта 2016, 11:41

      Ну а зачем тогда Амкар после забитого гола засел в оборону и не вылазил оттуда,,,играли бы всю игру тогда может и не победил бы Спартак,а так всё логично кто хотел тот и победил

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 09:25

      мнение Слона неинтересно

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 09:21

      музыка народная, слова Гаджиева

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:37

      Ага, в тон Гаджиеву, ну с вами всё ясно.

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