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    Думбия: «Бердыев четко объяснил мне мою задачу»

    Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0). Думбия стал автором второго гола ростовчан.

    «Это был невероятно сложный матч, но при своих болельщиках мы были должны выигрывать. Очень рад, что смогли набрать сегодня три очка.

    Выходя на замену, чуть-чуть волновался, но знал, что должен делать на поле. Тренер четко объяснил мне мою задачу.

    Я мастер по выходам на замены? Никакого секрета нет! Просто я очень быстрый и могу поддержать контратаку», – сказал Думбия.

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.03.2016 01:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 марта 2016, 10:38

      Думбия сыграл ту же роль, что в игре с Локомотивом

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 12:07

      Ирония судьбы: в ЦСКА Думбия забивал,а в Ростове тоже Думбия забил!

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 марта 2016, 11:52

      Вот в этом и сила Бердыева что он чётко может объяснить игроку что он должен делать на поле,,,поетому его команды имея в разы более слабый состав чем у соперника обыгрывает их,,,

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 марта 2016, 10:29

      Мусса Думбия как кофе 2 в 1 по ЦСКэвски)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 марта 2016, 10:07

      Курбан возрождает 2008-2009)) для себя..

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > policepnz 13 марта 2016, 10:47

      И для нас)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:45

      Молодец!

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      Рейтинг: +210

      castromen 13 марта 2016, 06:50

      Продолжай и дальше забивать!!!

      2
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