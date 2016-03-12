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    Гаджиев: «Судья не заметил нарушения в штрафной «Спартака»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил действия своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «Матч получился в целом неплохой для обеих команд. Не готов говорить за «Спартак», но мне показалось, он играл неплохо. Мы тоже. Но можем лучше. Вот замены не сработали. Шаваев не вписался, Джикия… В прошлом матче они действовали успешнее. Плюс сказалась травма Огуде, а во втором тайме заменили из-за повреждения Йовичича.

    Ну, и конечно, пенальти… Хорошо, руку на плечо наш игрок Зе Луишу закидывал. Но если уж судья назначил пенальти, то потом ведь был похожий эпизод в штрафной «Спартака», с Боккетти. Но там нарушения судья не заметил», – сказал Гаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 23:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:17

      Любит Муслимыч поныть, ага.

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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2016, 00:34

      Лукавит Гаджиев. Кроме слова "идиот" к этому защитнику ничего не подходит. Смотрел повтор много раз, если обхват двумя руками вцепившись в футболку на груди нападающего называть "закидыванием руки", то нам в Европе точно, делать нечего.

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