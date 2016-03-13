Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе», «Дженоа» сделал камбэк в матче с «Торино»

В матче 29-го тура Серии А «Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе» – 2:1.

В других встречах «Дженоа», уступая со счетом 0:2, сумел одолеть «Торино», «Фиорентина» поделила очки с «Вероной», «Карпи» был сильнее «Фрозиноне».

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

Карпи – Фрозиноне – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бьянко, 27; 1:1 – Дионизи, 72; 2:1 – Де Гузман, 89 (с пенальти).

Фиорентина – Верона – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарате, 40; 1:1 – Пизано, 86.

Удинезе – Рома – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джеко, 15; 0:2 – Флоренци, 74; 1:2 – Фернандеш, 85.

Дженоа – Торино – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 4; 0:2 – Иммобиле, 15; 1:2 – Черчи, 20 (с пенальти); 2:2 – Черчи, 45 (с пенальти); 3:2 – Ригони, 66.

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