Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе», «Дженоа» сделал камбэк в матче с «Торино»

В матче 29-го тура Серии А «Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе» – 2:1.
В других встречах «Дженоа», уступая со счетом 0:2, сумел одолеть «Торино», «Фиорентина» поделила очки с «Вероной», «Карпи» был сильнее «Фрозиноне».
Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур
Голы: 1:0 – Бьянко, 27; 1:1 – Дионизи, 72; 2:1 – Де Гузман, 89 (с пенальти).
Фиорентина – Верона – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сарате, 40; 1:1 – Пизано, 86.
Голы: 0:1 – Джеко, 15; 0:2 – Флоренци, 74; 1:2 – Фернандеш, 85.
Голы: 0:1 – Иммобиле, 4; 0:2 – Иммобиле, 15; 1:2 – Черчи, 20 (с пенальти); 2:2 – Черчи, 45 (с пенальти); 3:2 – Ригони, 66.
Источник: Бомбардир.ру