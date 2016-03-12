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РФПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу

12 марта 2016, 21:25
120

В центральном поединке 20-го тура РФПЛ «Ростов» при своих болельщиках добился победы над лидером ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице, обогнав армейцев по дополнительным показателям при равенстве очков. Авторами голов у ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Мусса Думбия.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Ростов – ЦСКА – 2:0 (1:0)

Ростов: Джанаев, Навас, Терентьев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Мусса Думбия, 83), Канга (Могилевец 72), Азмун (Ерохин, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Ткачев, 77), Дзагоев, Вернблум, Тошич (Головин, 67), Широков (Оланаре, 63), Еременко, Муса.

Голы: 1:0 – Полоз, 45; 2:0 – Думбия, 90.

Предупреждения: Навас, 20; Азмун, 27; Щенников, 34; Тошич, 38; Вернблум, 40; Дзагоев, 45; Канга, 64; Гацкан, 86; Нобоа, 87: Муса, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (120)
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msbleff
1457807191
админ дурачок? по доп.показателям армейцы все равно на певром
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sobaka120982
1457807331
Ммдааааа..... Опустили нас маленько(((( РОСТОВ с заслуженной победой!!!! Русский Лестер))))
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18JG
1457807472
Вперед, "Зенит"!!! Завтра обязаны выигрывать у Казани!
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REDWHITE_
1457807890
ЗАВТРА ВСЯ СТРАНА ЗА РУБИН БУДЕТ!!!!
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cska-62
1457808231
Г-н Гинер! Ну, может, ХВАТИТ! Уберите Слуцкого! Кроме ежегодного и хронического позора в Европе назревает такой же в РФПЛ… Ему в центр поля хоть бердыевскую связку Ерёменко-Натхо, хоть лучшего разыгрывающего полузащитника страны Широкова покупай, всё бесполезно! Он и Иньесту с Хави бы угробил! Не умеет он ставить игру команде вообще, а умеет только паразитировать на индивидуальном мастерстве игроков… Слуцкий – заурядный физрук! А иногда ещё и вредитель… И в соперничестве с клубом, чей состав ближе к ФНЛ, чем к РФПЛ, да ещё и при отсутствующем Калачёве, но при ТРЕНЕРЕ, его полный позор и провал проявился сегодня в полной мере! Ну сколько лет обо всём этом можно писать! Есть же Виктор Гончаренко, который обыгрывал с провинциальном клубом из Белоруси «Баварию» в Лиге Чемпионов, а не заявлял, что это «космос»! Так в чём дело? Позора в Европе и потерянных денег мало? Хочется ещё и в России такого же? Так можно же в Лигу Чемпионов с этим физруком и не попасть… Бердыеву бы такой состав, какой сегодня у ЦСКА, то он бы с ним не только господствовал в России, но и добился бы в Европе очень многого…
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REDWHITE_
1457808353
А ПОЙДУ-КА ТАБЛИЧКУ ПОСМОТРЮ!!! ГОВОРЯТ СПАРТАК НА ТРЕТЬЕМ, А КОНИ ДАЛЕКО НЕ УСКАКАЛИ))))
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slavа0508
1457810109
Ростов с победой,красавцы,Вся страна за вас!!!!!!!!!
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REDWHITE_
1457810291
В РФС переполох)))) Думают, что с Ростовом делать?? Как две кабинетные командочки вытащить))
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REDWHITE_
1457811832
кони за пенальти не заплатили, Карасева не назначили, отсюда отрицательный результат)))
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шеффилд таун
1457816088
РОСТОВ ЧЕМПИОН ПОЧТИ!!!!! ЦСКА ПАРАША, ПОБЕДА БЫЛА НАША!!!! ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВЧАН,МОИХ ЗЕМЛЯКОВ,А ТАКЖЕ ФАНАТАМ РОСТОВА!!!! ЦСКА ИЗВЕНИТЕ СЕГОДНЯ НЕ ВАШ ДЕНЬ!!!
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