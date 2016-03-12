РФПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу

В центральном поединке 20-го тура РФПЛ «Ростов» при своих болельщиках добился победы над лидером ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице, обогнав армейцев по дополнительным показателям при равенстве очков. Авторами голов у ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Мусса Думбия.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Ростов – ЦСКА – 2:0 (1:0)

Ростов: Джанаев, Навас, Терентьев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Мусса Думбия, 83), Канга (Могилевец 72), Азмун (Ерохин, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Ткачев, 77), Дзагоев, Вернблум, Тошич (Головин, 67), Широков (Оланаре, 63), Еременко, Муса.

Голы: 1:0 – Полоз, 45; 2:0 – Думбия, 90.

Предупреждения: Навас, 20; Азмун, 27; Щенников, 34; Тошич, 38; Вернблум, 40; Дзагоев, 45; Канга, 64; Гацкан, 86; Нобоа, 87: Муса, 90+1.

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