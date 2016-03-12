Гаджиев: «Судье показалось, что выиграть должен «Спартак», и он вмешался»

Главный тренер«Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 20-го тура РФПЛ против«Спартака» (1:2).

«Если бы закончили вничью, то куда ни шло, было бы нормально. Но судья решил вмешаться. Ему показалось, что должен выиграть «Спартак». Нельзя давать такие пенальти в такой ситуации, когда команды играют на пределе и отдают все силы», – сказал Гаджиев.