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    Гаджиев: «Судье показалось, что выиграть должен «Спартак», и он вмешался»

    Главный тренер«Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 20-го тура РФПЛ против«Спартака» (1:2).

    «Если бы закончили вничью, то куда ни шло, было бы нормально. Но судья решил вмешаться. Ему показалось, что должен выиграть «Спартак». Нельзя давать такие пенальти в такой ситуации, когда команды играют на пределе и отдают все силы», – сказал Гаджиев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 19:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 13 марта 2016, 00:28

      гаджиева тоже понять можно.выигрывали и не удержали счет.эмоции.а спартак колбасит то жар то холод.как с бодуна.что дальше будет как играть будут вот вопрос.

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2016, 23:07

      Ну это надо быть полным идиотом, чтобы в штрафной обнимать двумя руками нападающего вцепившись в его майку так, что всем это видно не вооружённым глазом. Идиот, другого слова нет. Думаю Гаджиев ему об этом скажет и не раз.

      -1
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      Рейтинг: +838

      sined1951 12 марта 2016, 22:11

      Тренер прав, пенальти выдуман.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2016, 19:36

      Ну да держать за шею-это ведь в норме-раскулился совсем.

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim 12 марта 2016, 19:15

      Во дает, есть правила они действуют на протяжении всего матча,, и ко всем командам, то что обидно получать такие не обязательные пенки в концовке - это да. Но все по делу, ошибок от судьи грубых не увидел

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 19:14

      еще один Боаш-клоун появился))))
      Один нытьем замучил, теперь старикашка заныл))

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 12 марта 2016, 19:12

      100% пенальти был

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > никорос 12 марта 2016, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конечно заплатили !!!
      надо ставить

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > BAIv 12 марта 2016, 19:14

      малыш, тебе спать пора, а ты с дядями болтаешь

      2
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 12 марта 2016, 19:11

      чёт Гаджиев курит,пенальти надо просмотреть ещё раз.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 19:09

      Ага, можно давать только в пользу Анжи (просто вспомнилась аналогичная ситуация в бытность Гаджиева тренером Анжи)

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 12 марта 2016, 19:08

      да уж...обидно

      -2
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