Тер Штеген и Браво останутся в «Барселоне», несмотря на предложения из Англии

«Барселона» не будет продавать своих вратарей, несмотря на достаточное количество предложений от клубов из английской Премьер-лиги.

Интерес к Марку-Андре тер Штегену и Клаудио Браво, в частности, проявляет «Манчестер Сити», который связывался с каталонским клубом на предмет продажи сначала немца, а потом чилийца.

Также ранее сообщалось о том, что заполучить тер Штегена желает «Ливерпуль», однако зимой мерсисайдцам не удалось договориться с блауграна. Тем не менее, красные намерены вновь попытать счастья в летнее трансферное окно.