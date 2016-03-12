Попов во второй раз стал отцом

В семье полузащитника «Спартака» Ивелина Попова и его жены Елены родилась дочь, которую родители назвали Эммой. Отметим, что для них это уже второй ребенок.

– Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Мы уже созванивались, видел фото Эммы. После матча с «Амкаром» полечу к жене и дочери в Болгарию. Дмитрий Анатольевич отпустил меня на один день.

– Это ведь не первый ребенок в вашей семье...

– Да, у нас еще есть сын Ивелин. Ему четыре годика. Он ходит в садик и два раза в неделю – в футбольную секцию. Планирую в скором времени перевезти всю семью в Москву. Ивелин будет тренироваться здесь.