Дель Боске: «Заявочный лист на Евро-2016 практически определен»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске практически определился с составом своей команды на предстоящий чемпионат Европы-2016.

«Заявочный лист на Евро-2016 практически определен. В течение двух ближайших игр я просмотрю в деле потенциальных новичков. Не все вызванные в сборную футболисты на товарищеские игры отправятся на чемпионат Европы, но приблизительный список у меня уже есть», - заявил он.

Окончательный выбор Дель Боске сделает после товарищеских матчей против Италии (24 марта) и Румынии (27 марта).