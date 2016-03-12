Капелло: «Терри следовало завершить карьеру после скандала с Фердинандом»

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что Джону Терри следовало закончить международную карьеру на более мажорной ноте.

«Я хотел, чтобы Терри оставался капитаном национальной команды, но федерация футбола страны отказала мне в этом. В Англии есть презумпция невиновности, и я хотел следовать этому закону, поэтому выразил несогласие с принятым решением своим уходом. Джон, в конечном итоге, был оправдан. Он был великолепным капитаном сборной и не должен был закончить в ней карьеру так, как сделал это. Мы по-прежнему поддерживаем связь при помощи сообщений, это великий игрок», - сказал итальянец.

Напомним, что в 2012 году Джона Терри лишили капитанской повязки в связи с расовыми оскорблениями в адрес защитника Антона Фердинанда.