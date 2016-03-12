Энрике не считает «Реал» главным конкурентом «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил игру главных конкурентов своей команды в чемпионате Испании. По мнению испанца, больше угрозы исходит не от «Реала», а от «Атлетико».

«Самый серьезный соперник «Барселоны» — «Атлетико», а потом – «Реал». Мы входим в решающую фазу в борьбе за титул чемпиона. Я не пытаюсь проанализировать, можем ли мы не выиграть национальное первенство. Если Примеру выиграет другая команда, то значит, она заработала больше очков. Когда противники близко, то мы бдительнее. Если мы не выиграем два матча, то это может убавить наши шансы. Примером этого является «Бавария», которая была в достаточно комфортной ситуации», — сказал он.

По итогам 28-го тура «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 72 очка. У «Атлетико» и «Реала» 64 и 60 очков соответственно.