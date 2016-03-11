Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «История подошла к концу: «Кубань» вернула мне трудовую»

    Бывший полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев рассказал о том, что все вопросы между ним и краснодарским клубом решены. Напомним, зимой Игнатьев перешел в «Локомотив», но «Кубань» не возвращала игроку его трудовую книжку.

    «К счастью, эта история подошла к концу: «Кубань» вернула мне трудовую книжку, а «Локомотив» заявил меня для участия в чемпионате. Честно говоря, даже не знаю, почему такая ситуация возникла.

    Подумал о смене клуба, когда у «Кубани» начались какие-то финансовые проблемы, и игрокам много месяцев не платили зарплату. Кроме того, около года не платили премиальные. Все время обещали, но этим дело и ограничивалось. Я исправно делал свою работу, а клуб не выполнял условий, которые были зафиксированы. Человек должен получать то, что ему полагается, верно?

    Но сейчас я игрок «Локомотива». Отношения с партнерами по «Кубани» остались хорошими: мы регулярно общаемся до сих пор», – сказал Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11